Сеул, , 09:24 — REGNUM Из-за пандемии коронавируса индекс потребительских настроений в Южной Кореи опустился до самой низкой отметки с 2009 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в марте текущего года индекс потребительских настроений составил 78,4 пункта, что на 18,5 пункта ниже по сравнению с февралем.

Известно, что это самый низкий показатель с марта 2009 года, когда индекс потребительских настроений составил 72,8 пункта.

Эксперты отмечают, что на падение индекса произошло из-за распространения коронавируса нового типа, повлекшего за собой ухудшение экономических показателей и финансового положения домохозяйств.

Индекс потребительских настроений — это показатель, указывающий на отношение жителей страны к своему нынешнему состоянию, перспективам на будущее и будущему страны. Если данный показатель выше 100 пунктов, то население страны оптимистично относится к экономике и перспективам на будущее, если ниже 100 пунктов — пессимистично.