Казань, , 10:50 — REGNUM Восстановление экопарка «Марьино озеро» в Казани планировалось еще в конце 2018 года. Работы отложили до апреля 2020 года, так как в 2019 году был сезон гнездования птиц. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

«Этому озеру очень повезло. На Марьином будет выполнен весь комплекс мер, необходимый с точки зрения именно экологии. Проект нацелен на то, чтобы сохранить озеро в первозданном виде», — рассказала завкафедры природообустройства и водопользования КФУ (Казанский федеральный университет), известный казанский эколог, профессор Нафиса Мингазова.

Сначала само озеро и территорию вокруг него очистят от мусора. Иловые отложения и избыточную массу водорослей удалят с помощью специального экскаватора-амфибии, который будет работать прямо на воде, чтобы не повредить прибрежную зону. Дальше укрепят берега щадящим способом — с помощью геоматов. Также возле берега будет устроено биоплато из водных растений с очищающими свойствами.

Внешний вид озера тоже изменится. Территорию зонируют, по периметру водоема появятся зоны отдыха, смотровые площадки, информационные стенды о флоре и фауне экопарка. Обновится покрытие прогулочных дорожек, высадят декоративные растения и цветники, обустроят плавучий островок для уток.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, курортный парк в Ессентуках, образованный около 200 лет назад, будет благоустроен в 2020 году. Продолжатся работы, уже начатые в верхней части парка. Они также затронут его нижнюю часть, где запланирована реставрация всех исторических построек. Специалисты отремонтируют аллеи, сделают современное освещение. Также появится воркаут-зона для любителей уличного спорта и танцевальная площадка со сценой.

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