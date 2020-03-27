Ярославль, 27 марта 2020, 09:11 — REGNUM Ярославские предприниматели просят официально признать ситуацию с коронавирусом в регионе форс-мажорной (обстоятельством непреодолимой силы). Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал бывший председатель ярославского регионального отделения «ОПОРЫ России» Сергей Выржиковский.
Несмотря на то, что Выржиковский сейчас не занимает официальных постов, у него остались обширные связи в предпринимательском сообществе.
Сейчас в регионе складывается разная практика взаимоотношений арендодателей и арендаторов. Некоторые арендодатели вводят каникулы по арендной плате или снижают ее. Другие отказываются давать какие-либо послабления.
По словам Выржиковского, в ряде регионов (Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская область) форс-мажор уже объявлен. Вопрос находится в компетенции региональных властей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, с подобной просьбой к губернатору Дмитрию Миронову уже обратился общественный совет при департаменте туризма. Его члены просили объявить форс-мажор для предприятий, занятых в сфере гостеприимства и общественного питания.
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