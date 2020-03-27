Ярославль, 27 марта 2020, 09:11 — REGNUM Ярославские предприниматели просят официально признать ситуацию с коронавирусом в регионе форс-мажорной (обстоятельством непреодолимой силы). Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал бывший председатель ярославского регионального отделения «ОПОРЫ России» Сергей Выржиковский.

Деньги
Деньги

Несмотря на то, что Выржиковский сейчас не занимает официальных постов, у него остались обширные связи в предпринимательском сообществе.

«Бизнес несет серьезные убытки, продажи существенно упали. Возникает проблема исполнения предпринимателями договоров. Как правило, договоры предусматривают штрафные санкции. Если ситуация не является форс-мажорной, будут начисляться штрафы, начнутся банкротства, бизнес будет разоряться. Многие уже не могут оплачивать аренду, рассчитаться с поставщиками. Если будет объявлен форс-мажор, это позволит предпринимателям договариваться уже на других основаниях. Это даст возможность сохранить бизнес даже в кризисных условиях и легче восстановиться после завершения всех ограничений. С такими просьбами обращаются предприниматели, но пока официальных решений нет. Их нужно принять», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Выржиковский.

Сейчас в регионе складывается разная практика взаимоотношений арендодателей и арендаторов. Некоторые арендодатели вводят каникулы по арендной плате или снижают ее. Другие отказываются давать какие-либо послабления.

По словам Выржиковского, в ряде регионов (Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская область) форс-мажор уже объявлен. Вопрос находится в компетенции региональных властей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с подобной просьбой к губернатору Дмитрию Миронову уже обратился общественный совет при департаменте туризма. Его члены просили объявить форс-мажор для предприятий, занятых в сфере гостеприимства и общественного питания.

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