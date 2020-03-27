Шэньчжэнь, Китай, , 08:49 — REGNUM Китайский инновационный гигант компания Huawei запустила серию смартфонов P40 на конференции, проведенной в интернете в связи с эпидемией нового коронавируса, сообщает 26 марта агентство Синьхуа.

Были представлены новейшие флагманские смартфоны компании P40, P40 Pro и P40 Pro+ с предустановленной экосистемой Huawei Mobile Services (HMS) Apps собственной разработки компании. В связи с санкциями, устройства Huawei не могут оснащаться сервисами Google, поэтому компания пошла по пути разработки собственных, сообщил генеральный директор потребительского бизнеса Huawei Юй Чэндун.

По его словам, компания надеется на продолжение сотрудничества с Google, но с другой стороны, очень хорошо иметь собственную альтернативу, добавив, что у собственной системы компании имеется более 1,3 млн клиентов среди разработчиков по всему миру и их число вырастет в будущем.

По словам Юя, P40 оснащен четырьмя камерами, в то время как P40 Pro — пятью, как и P40 Pro+. Все смартфоны оснащены чипом Kirin 990 5G.