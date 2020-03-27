Анкара, , 08:51 — REGNUM Авиакомпании Турции приостанавливают свои полеты в Нью-Йорк в связи с угрозой распространения коронавируса, об этом 27 марта сообщает Anadolu Ajansi.

Ограничения на некоторые международные рейсы будут сохраняться до 17 апреля, с возможностью дальнейшего пролонгирования запрета.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, зафиксированная в китайском Ухане, привела к гибели более 24 тыс. человек и заражению свыше 530 тыс. человек по всему миру.

Многие члены международного сообщества приняли решение о введении чрезвычайных ограничительных мер для сдерживания распространения инфекции.

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