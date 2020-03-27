Сеул, , 08:46 — REGNUM В связи с распространением коронавируса южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor приостанавливает работу своих заводов в России и Турции. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, завод в Санкт-Петербурге будет закрыт на пять дней с 30 марта по 3 апреля, включая выходные. Завод в Турции будет закрыт 27 марта. Дата возобновления производства пока не установлена.

В настоящее время среди зарубежных заводов компании в штатном режиме продолжают работать заводы в Южной Корее, Китае и заводы KIA в Мексике и Китае.

Как сообщало ИА REGNUM, Hyundai также приостановила или планирует приостановить работу своих заводов в США, Чехии, Бразилии и Индии, а KIA — в США, Словакии и Индии.

Читайте также: Hyundai и KIA приостановили работу заводов в США и Европе