Пекин, , 08:40 — REGNUM Прибыль крупнейших промышленных компаний Китая рухнула за первые два месяца 2020 года в связи с эпидемией нового коронавируса в стране, сообщили 27 марта в Национальном бюро статистики КНР.

Прибыль промышленных компаний с годовым оборотом более 20 млн юаней (около $2,84 млн) в совокупности составила 410,7 млрд юаней в период с января по февраль 2020 года, что на 38,3% ниже, чем годом ранее, сообщили в бюро.

Многие промышленные компании приостановили работу в феврале в рамках борьбы с эпидемией нового коронавируса. В результате наблюдается значительное снижение производства и продаж, сообщил представитель бюро Чжан Вэйхуа.

Такие факторы, как рост затрат и падение цен на промышленную продукцию, а также снижение норм прибыли в большинстве промышленных секторов также привели к падению. Прибыль 37 из 41 исследуемых промышленных секторов упала в годовом исчислении.

Производственный сектор рухнул на 42,7% в годовом исчислении, в то время как добывающий сектор обвалился на 21,7%. Прибыли государственных фирм упали на 32,9% в годовом исчислении, в то время как частных — на 36,6%.