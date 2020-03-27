Циндао, Китай, , 08:34 — REGNUM Порт Циндао на востоке Китая отчитался о 6,1% росте товарооборота в 2019 году, который достиг 515 млн тонн, сообщает 27 марта агентство Синьхуа.

Контейнерные перевозки достигли 21,01 млн двадцатифутовых эквивалентов, что на 8,8% выше в годовом исчислении. Главным оператором Циндао, одного из крупнейших портов в мире, является компания Qingdao Port International Co., Ltd.

Операционный доход компании вырос на 3,6% в годовом исчислении до 12,16 млрд юаней (около $1,72 млрд), а чистая прибыль увеличилась на 5,5% до 3,79 млрд юаней в 2019 году.