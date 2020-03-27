Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Многие нефтеперерабатывающие компании в Европе и США отказываются увеличивать объёмы закупаемой у Саудовской Аравии нефти, даже по сниженным ценам. Это происходит в том числе из-за того, что покупатели сталкиваются с проблемой нехватки хранилищ. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

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Саудовские чиновники и нефтетрейдеры полагают, что такая ситуация угрожает состоятельности ценовой войны и борьбы за долю рынка, начатой Эр-Риядом, так как Саудовской Аравии всё труднее находить новых покупателей нефти на рынках в Европе и США.

Кроме того, падает спрос на саудовскую нефть и в Индии. Здесь причина — ситуация с распространением коронавируса.

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«Сокращение цен Саудовской Аравией было направлено напрямую на завоевание российской доли рынка, в особенности в некоторых странах Европы», — указано в тексте публикации.

При этом подчёркивается, что Россия сумела направить свою нефть в Китай, где постепенно восстанавливается спрос после преодоления в стране эпидемии коронавируса.

В статье отмечается, что для сохранения конкурентоспособности на европейских рынках саудовским компаниях нужно будет ещё больше снизить цены на нефть в следующем месяце.

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Как сообщало ИА REGNUM, после развала соглашения ОПЕК+ Саудовская Аравия пообещала «залить» рынок дешевой нефтью и начала осуществлять это на практике. Так, государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco в апреле намерена увеличить поставки нефти до 12,3 млн баррелей в сутки. Речь идёт об увеличении поставок как для клиентов внутри королевства, так и за его пределами. Отмечается, что поставки сырой нефти будут на 300 тысяч баррелей в сутки выше максимальной производственной мощности компании.