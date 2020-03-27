Москва, , 08:21 — REGNUM Доктор экономических наук Никита Кричевский прокомментировал данные Минтрудом РФ рекомендации об условиях оплаты труда на выходной неделе. Он полагает, что поскольку рекомендации являются нормативным актом, то выглядят они весьма странно. В пример он приводит третий абзац первого пункта, где сказано, что «…работникам, оплачиваемым сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя».

На своих интернет-ресурсах экономист, в частности, отметил:

«Локальный нормативный акт — это, например, приказ или распоряжение по конторе, подписанное шефом. По нему работник на сдельной системе может легко получить не среднесдельную или среднедневную оплату за свой труд, а оплату в размере 1/23 МРОТ. (МРОТ по России — 12 130 руб., по Москве — 20 195 руб.). Ниже МРОТ платить нельзя».

Гражданам, у которых зарплата сдельная, Никита Кричевский советует уже сейчас поинтересоваться, сколько они получат за выходную неделю.

«Расчёт будет сделан сегодня, поскольку завтра банки не работают и платежи в фонды не отправить. А потом «каникулы», плавно перетекающие в апрель (май?)», — напомнил Никита Кричевский.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство труда РФ дало рекомендации, в которых дано разъяснение о том, что оплата труда в эти дни будет производиться в обычном размере, поскольку они не отнесены ни к обычным выходным, ни к нерабочим праздничным дням.

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