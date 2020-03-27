Москва, , 08:32 — REGNUM В 2022 году граждане, чей доход по банковским вкладам превышает 1 млн рублей, впервые получат уведомления об уплате налога в 13% с процентных доходов. Об этом сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

Налог в отношении процентных доходов начнёт действовать в 2021 году, то есть новая мера не затронет доходы от вкладов, полученные в 2020 году. Налог будут взимать с доходов, которые вкладчики получат от рублевых или валютных банковских счетов, а также от инвестиций в облигации.

Изменения суммы вклада, вызванные колебаниями курсов, облагаться налогом не будут. Для вкладов в иностранной валюте сумму процентов за каждый день будут пересчитывать по курсу ЦБ.

Глава Сбербанка Герман Греф разъяснил в письме, направленном клиентам банка, что налог будут удерживать с дохода, получаемого по всем вкладам. Из-за этого нет смысла дробить вклады.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин, выступая с обращением к гражданам в условиях пандемии коронавируса, рассказал о мерах по поддержке экономики. В частности, это введение налога в 13% на доходы с инвестиций в облигации и вкладов, превышающие 1 млн рублей.

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