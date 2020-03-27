Уфа, , 08:16 — REGNUM Производство антисептических средств планируют запустить в Башкирии. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, соответствующий проект был рассмотрен на совещании в формате «Инвестчаса» в правительстве региона.

Компания «Торгпромупаковка» готова организовать в Башкирии выпуск дезинфицирующего геля и спрея на основе этилового спирта. При этом инвестор намерен вложить в это производство 30 миллионов рублей.

По словам директора компании, для запуска проекта необходимо содействие при получении разрешительных документов, а также субсидирование доли затрат для закупки производственного оборудования.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил правительству региона поддержать данный проект.

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