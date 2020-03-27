Москва, , 08:13 — REGNUM По итогам дня цена 26 марта на нефть марки Brent снизилась на 2,24%, до $26,81 за баррель. Цена снижалась до $26,05 на фоне сообщения, что минэнерго США отказался от закупки нефти для стратегического резерва из-за того, что Конгресс отказал в финансировании на эти цели, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Министр энергетики страны Дэн Бруйетт ранее запросил $3 млрд, чтобы приобрести 77 млн баррелей нефти. Нефтяной рынок от падения сдержал фондовый рынок и общее ослабление доллара США на Форекс.

Индексы DJIA и S&P500 выросли на 6%. Поддержку рынку акций оказывают принятые ФРС США решения, направленные на увеличение уровня ликвидности.

Сегодня, 27 марта, на торгах в Азии баррель Brent снизился на 0,61%, до $26,65. Цена торгуется вблизи поддержки $25,15. Сохраняются очень высокие риски упасть до $22,55 долларов за баррель.

Если покупатели защитят уровень $25,15, то 30 марта после открытия рынка можно рассмотреть восстановление до $30. Участники рынка начинают привыкать к негативным новостям.

Цена консолидируется шесть дней. Технически рынок готов к резким ценовым колебаниям.

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