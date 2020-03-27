Москва, , 08:08 — REGNUM Рубль с открытия Мосбиржи укрепился к иностранным валютам на фоне подорожавшей нефти, но на торгах в Нью-Йорке ему пришлось сдать позиции единой валюте, когда нефть подешевела, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Торги по рублевым парам 26 марта закрылись разнонаправленно. Доллар США подешевел к основным валютам. На этом фоне евро подорожал по отношению к нему на Форекс. Пара доллар/рубль снизилась на 1%, до 77,46 руб., пара евро/рубль — повысилась на 0,36%, до 85,40 руб.

По итогам дня цена на нефть марки Brent снизилась на 2,24%, до $26,81 за баррель. Минэнерго США отказался от закупки нефти для стратегического резерва из-за отказа в финансировании.

Индексы DJIA и S&P500 выросли на 6%. Поддержку рынку акциям оказывают принятые ФРС США решения, направленные на увеличение уровня ликвидности. Вчера председатель ФРС Пауэлл заявил, что ЦБ будет действовать агрессивно, если на денежном рынке возникнут проблемы.

Страны G20 по итогам виртуального саммита заявили, что намерены сделать все возможное и использовать все доступные инструменты политики, чтобы минимизировать экономический и социальный ущерб от пандемии, восстановить глобальный рост, поддержать стабильность рынка. Они вложат в мировую экономику $5 трлн.

Сегодня, 27 марта, на торгах в Азии нефть стоит $26,53 (-1,15%). Доллар дешевеет по всему рынку. Есть мнение, что Мосбиржа откроется укреплением по рублю. В фокусе внимания участников рынка находится обсуждение пакета стимулирующих мер в Палате представителей США. Ранее за него проголосовал Сенат в США.

Технически рубль выглядит бодренько по отношению к доллару США. В случае продолжения восстановления фондовых индексов, в паре доллар/рубль ожидается падение цены до 75,50 руб. От укрепления его может сдержать нефтяной рынок, если цена на Brent опустится ниже $25,15.

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