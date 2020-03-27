Анадырь, , 08:07 — REGNUM На Чукотке микрокредитная компания выдала первый льготный микрозайм по новому продукту «Антикризис», который разработан для предпринимателей, пострадавших от коронавирусной инфекции.

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«Микрозайм выдан владелице фитнес-центра Марии Жуковой под 1% годовых. Льготная программа разработана специально для малого и среднего бизнеса, работающего в сфере туризма, гостиничных услуг, общественного питания, здравоохранения, образования, культуры, индустрии развлечений, физкультуры и спорта», — пишет ИА «Чукотка».

Помимо льготного займа, Марии Жуковой сделали отсрочку по уплате основного долга на шесть месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, по поручению вице-премьера правительства РФ Юрия Трутнева Фонд развития Дальнего Востока и Арктики приступил к реализации проекта помощи дальневосточным регионам по профилактике и минимизации распространения коронавирусной инфекции. На эти цели будет направлен более 1 млрд рублей из внебюджетных источников.