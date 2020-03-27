Амстердам, , 07:49 — REGNUM Центральное бюро планирования Нидерландов выразило предположение, что коронакризис так или иначе вызовет в стране рецессию. Характер рецессии будет зависеть от того, как долго продлиться кризис, однако в любом случае рост безработицы неизбежен.

Согласно самому оптимистичному сценарию, экономика в 2020 г. сократиться на 1,2%, в то время как безработица вырастет на 4%. Однако в 2021 г. можно будет рассчитывать на возобновление экономического роста.

Если же коронакризис и связанные с ним ограничительные меры будут продолжаться весь год, то сокращение экономики в течении двух лет составит 10%, а безработица вырастет до 9%. Государственные меры по поддержки экономики, по мнению бюро, в таком случае не смогут этому воспрепятствовать.