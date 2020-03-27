Пермь, , 07:20 — REGNUM В Перми принято решение об антикризисных, которые будут действовать в отношении предпринимателей мерах в условиях борьбы с коронавирусом. Совещание с бизнес-сообществом прошло под руководством врио главы региона Дмитрия Махонина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Чиновники заявили о готовности отсрочить уплату транспортного налога, налога на имущество, арендных платежей на землю и недвижимость. Кроме того, краевые власти предусматривают средства поддержки из госфондов. Патент для предпринимателей, у которых трудоустроено порядка 70 тыс. жителей Прикамья (сферы общественного питания, торговли автотранспортными средствами, гостиницы, туристический бизнес), будет стоить всего один рубль.

Махонин подчеркнул, что меры поддержки будут корректировать, исходя из данных налоговой службы, имеющей доступ к онлайн кассам. «Мы поймем, какие сферы нуждаются в нашей поддержке по их реальным оборотам», — сказал врио главы края.

Планируется, что антикризисные меры будут действовать в течение 2020 года и позволят оказать помощь предпринимателям почти на 1 млрд рублей.

Для организаций будет действовать полугодовая отсрочка по уплате имущественного и транспортного налога. Муниципалитетам рекомендовано ввести отсрочку по земельному налогу. Действие отсрочки распространиться также на арендные платежи. Индивидуальным предпринимателям, работающим по упрощенной системе налогообложения, снизят налоговую ставку с 6 до 1%.