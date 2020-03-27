Новосибирск, , 07:11 — REGNUM Новосибирский аэропорт «Толмачёво» с 29 марта переходит на летнее расписание. Период продлится до 31 октября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Аэропорт завершает подготовку к работе в весенне-летний период. Персонал проходит специальную техническую учёбу и дополнительные инструктажи. Ведётся подготовка спецавтотранспорта, средств механизации и наземного оборудования.

«Сотрудники аэродромной службы аэропорта «Толмачёво» к началу весенне-летнего периода обновляют маркировку искусственных покрытий аэродрома, приступают к активному мониторингу орнитологической обстановки», — уточнили в воздушной гавани.

Напомним, с 23 марта 2020 года в новосибирском аэропорту действует временное ограничение на полеты в иностранные государства в связи с угрозой распространения коронавируса.

Отметим, что в 2020 году из Новосибирска выполняются рейсы по 19 направлениям: Барнаул, Кемерово, Магнитогорск, Нижнекамск, Ульяновск, Салехард, Воронеж, Горно-Алтайск, Кызыл, Надым, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Пермь, Северо-Енисейск, Стрежевой, Сургут, Томск и Ханты-Мансийск.