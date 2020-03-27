Салехард, , 06:41 — REGNUM В Уральском федеральном округе объём вкладов физических лиц на 1 февраля 2020 года превысил 2,1 трлн рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на сведения Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

По сведениям АСВ, на 1 декабря 2019 года депозиты физических лиц в банках Уральского федерального округа (УФО) составляли 2,073 трлн рублей. Рост объёмов вкладов составил за три месяца 1,8%.

Объём сбережений у граждан, проживающих в Свердловской области — 757,2 млрд рублей, в Челябинской области — 459,8 млрд рублей, в Югре — 441,4 млрд рублей, в Тюменской области — 242 млрд рублей, на Ямале — 147,9 млрд рублей, в Курганской области — 62,5 млрд рублей.

По данным АСВ, доля депозитов от 1 млн рублей в банках УФО превышает 55%. Аналогичная ситуация с банковскими вкладами граждан в целом по России.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил обложить 13% налогом доходы по банковским вкладам и инвестициям общим объемом свыше 1 млн рублей. Уточняется, что налогом будет облагаться не сам вклад, а только проценты с вложений.

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