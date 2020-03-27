Новосибирск, , 06:25 — REGNUM Новосибирская область увеличивает производство хлеба, крупы и макарон в условиях угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщило правительство региона.

Уточняется, что возможности мукомолов позволяют нарастить объёмы производства до 308 тысяч тонн муки в год. Мука производится на 56 предприятиях.

«Также в регионе с начала года наблюдается рост производства хлеба, макаронных изделий и круп — это позволит обеспечить продовольственную безопасность и удовлетворить спрос на данную продукцию», — подчёркивают власти.

Отмечается, что хлебопекарная отрасль полностью обеспечит новосибирцев хлебом. За январь-февраль 2020 года производство хлеба составило 20,5 тысяч тонн (105,9% к аналогичному периоду 2019 года). Форсирует производство своей продукции и крупяная промышленность. За январь-февраль оно превышает аналогичные показатели прошлого года на 6,2%. На днях в регионе запущены мощности Безменовского элеваторного комплекса, который за сутки будет производить около 60 тонн гречки.