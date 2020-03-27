Якутск, , 06:37 — REGNUM В Якутии приступили в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельский территорий на 2020−2025 годы» к газификации села Чурапча, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.

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Улучшение жизни в сельских территориях — основная цель программы.

Планируется, что в Чурапче общая протяженность газопровода низкого давления составит — 25 847 метров, стоимость проекта — 117 млн рублей.

В 2020 году предусмотрено выделение 95,8 мл рублей, из них федеральных — 88,1 млн, из бюджета Якутии — 7,7 млн рублей.

В рамках программы в республике в 2020 году под газификацию планируется шесть населённых пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области ввели в эксплуатацию 12 км газопровода, обеспечивающего топливом рабочий посёлок Бисерть.