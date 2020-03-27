Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 06:05 — REGNUM На ямальских предприятиях «Газпрома» увеличивается продолжительность вахты. При этом вахтовики-сменщики вынуждены простаивать. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Газпром добыча Надым» Игорь Мельников.

«Начиная с марта, мы вынуждены разово увеличить продолжительность вахты на объектах полуострова Ямал до двух с половиной месяцев, на объектах Надым-Пур-Тазовского региона — до полутора месяцев. Решение принято в рамках действующего Трудового кодекса и в соответствии с нашим Коллективным договором», — говорится в заявлении Игоря Мельникова на официальном сайте предприятия.

Данные меры, безусловно, связаны с вынужденным карантином 20 вахтовиков, которые летели в одном самолёте до Екатеринбурга с заражённым коронавирусной инфекцией COVID-19. Люди добираются на вахту со всех уголков России и контакт с заражёнными неизбежен.

При этом ООО «Газпром добыча Надым» даёт четверть от общей добычи «Газпрома».

"Наша работа имеет серьезнейшее значение для экономики страны. Поэтому мы ни в коем случае не должны допустить проникновение коронавируса на наши объекты», — отметил Игорь Мельников.

По его словам, для поддержания финансового положения семей вахтовиков, чей отдых вынужденно сейчас затянется, в ООО «Газпром добыча Надым» принято решение производить выплату аванса в период нахождения на междувахтовом отдыхе в размере до половины должностного оклада на дату аванса с учетом районного коэффициента и северной надбавки.

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