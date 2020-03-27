Надым, Ямало-Ненецкий АО, 27 марта 2020, 06:05 — REGNUM На ямальских предприятиях «Газпрома» увеличивается продолжительность вахты. При этом вахтовики-сменщики вынуждены простаивать. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Газпром добыча Надым» Игорь Мельников.
Данные меры, безусловно, связаны с вынужденным карантином 20 вахтовиков, которые летели в одном самолёте до Екатеринбурга с заражённым коронавирусной инфекцией COVID-19. Люди добираются на вахту со всех уголков России и контакт с заражёнными неизбежен.
При этом ООО «Газпром добыча Надым» даёт четверть от общей добычи «Газпрома».
По его словам, для поддержания финансового положения семей вахтовиков, чей отдых вынужденно сейчас затянется, в ООО «Газпром добыча Надым» принято решение производить выплату аванса в период нахождения на междувахтовом отдыхе в размере до половины должностного оклада на дату аванса с учетом районного коэффициента и северной надбавки.
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