Брюссель, , 05:45 — REGNUM Европейский парламент одобрил рекордный объём финансирования по программе защиты европейской экономики от последствий пандемии, вызванной новым коронавирусом. Об этом 26 марта пишет газета Politico.

Программой, в частности, предусмотрено финансирование в размере €37 млрд (3,2 трлн рублей по текущему курсу).

За принятие мер, предложенных Еврокомиссией, проголосовали подавляющее большинство депутатов — 683, один выступил против, еще четверо воздержались.

Ранее Европейский центральный банк запустил масштабную программу покупки облигаций на сумму €750 млрд. На эти средства будут приобретаться как государственные, так и корпоративные бумаги.

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