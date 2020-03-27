Курган, , 05:29 — REGNUM В Курганской области руководство ООО «Юргамышский леспромхоз» подозревается в неуплате налога на прибыль и налога на добавленную стоимость на сумму более 36 миллионов рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Зауралью.

По данным следствия, в период с января 2015 года по апрель 2018 года генеральный директор ООО «Юргамышский леспромхоз» в сговоре с главным бухгалтером предприятия и его учредителем, систематически вносили заведомо заниженные сведения о доходах от лесозаготовок в налоговые декларации.

Все трое подозреваются в совершении преступления по п."а» ч.2 ст.199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов организацией, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»).

В ходе обысков по месту жительства подозреваемых были изъяты наличные деньги на сумму 12 млн рублей. Следователями изучается финансовая отчетность и уставная документация предприятия. Уточняется список имущества подозреваемых, на который можно наложить арест.