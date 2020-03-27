Новосибирск, , 05:24 — REGNUM Новосибирская область оказалась на восьмом месте по уровню заработных плат в январе 2020 года среди регионов Сибирского федерального округа. Её обогнали все регионы, кроме Алтая и Алтайского края. Таковы данные Новосибирскстата.

Среднемесячная номинальная заработная плата в Сибири в январе составила 40 439 рублей, в Новосибирской области — 38 063 руб. Наиболее высокий уровень зарплаты в Красноярском крае (49 334 руб.), Иркутской (45 334 руб.), Томской (43 277 руб.) и Кемеровской областях (41 526 руб).

Больше всех в Новосибирской области получают работающие в области информации и связи — 61 009 руб., чуть меньше связавшие свою деятельность с финансами и страхованием (57 733 руб.) и с деятельностью «профессиональной, научной и технической» (49 499 ру.).

Ниже всех зарплата у тех, кто трудится в гостиницах и на предприятиях общественного питания — 24 572 руб.

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