Москва, , 05:22 — REGNUM Сбербанк предоставит «каникулы» по платежам кредитов тем клиентам, которые так или иначе пострадали от ситуации с коронавирусом. Об этом заявил глава банка Герман Греф.

По словам руководителя, длительность таких «каникул» составит до шести месяцев. Неустойки и штрафы взиматься не будут.

При этом для получения права на каникулы не потребуется посещать отделение Сбербанка. «Подать заявление, а также предоставить подтверждающий документ можно на сайте банка», — заверил Герман Греф.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Сбербанка обратился к клиентам 26 марта. Среди прочего он объяснил, как будет действовать механизм взимания подоходного налога с процентов по вкладам, общий размер которых превышает 1 млн рублей.