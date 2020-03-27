Пекин, , 04:52 — REGNUM Китай сообщил о целом ряде прорывов, осуществленных во время недавней пробной разведки горных газовых гидратов в Южно-Китайском море, сообщает 26 марта агентство Синьуха.

Китаю удалось добыть 861 400 кубометра газа из этих газовых гидратов, которые также имеют название «горючий лед» при средней дневной норме добычи 28 700 кубометров. Благодаря этому было установлено сразу два мировых рекорда, сообщили в Министерстве природных ресурсов.

Отметим, что газовые гидраты — это соединения, образующиеся при определенных термобарических условиях газа и воды. До недавнего времени их было крайне трудно добыть, пока в мае 2017 года Китай не заявил об «историческом прорыве» в этой сфере.