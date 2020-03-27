Вашингтон, , 03:58 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение финансовой помощи Киргизии в размере $120 млн на борьбу с распространением коронавируса нового типа. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном пресс-службой.

«Одобрение запроса Киргизии открывает доступ к $120,9 млн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это был первый одобренный запрос на предоставление средств в связи с угрозой коронавируса нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта штаб Киргизии по борьбе с коронавирусом рассмотрел вопрос о возобновлении грузовых перевозок через границу с Китаем. Соответствующая нота была направлена властям КНР.

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