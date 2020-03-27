Якутск, , 03:52 — REGNUM Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил о введении дополнительных мер регионам Дальнего Востока для профилактики распространения COVID-19, в частности о выделении более 1 млрд рублей из внебюджетных источников — Фонда развития Дальнего Востока и Арктики, а также крупных предприятий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

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«Правительство России выделяет финансирование на разработку средств профилактики и диагностики заболевания, закупку медицинского оборудования и препаратов. Одним из первых к этому подключился Фонд развития Дальнего Востока и Арктики», — отметил Юрий Трутнев.

ФРДВ уже выделил 200 млн рублей для закупки средств индивидуальной защиты и оборудования для медучреждений.

Также Трутнев поручил Минвостокразвития провести работу с бизнес-сообществом и общественными организациями о добровольном оказании помощи для борьбы с коронавирусом, а также предусмотреть при необходимости выделение средств дальневосточным регионам в рамках финансирования, предоставляемого на развитие Дальнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, сдержать распространение коронавируса можно лишь жёсткими мерами. Об этом заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, комментируя инициативу по ужесточению ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

В России с 30 марта по 3 апреля вводятся «каникулы».