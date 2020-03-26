Нью-Йорк, США, , 23:47 — REGNUM Промышленный индекс Dow Jones фондового рынка США показал самый крупный трехдневный рост с 1931 года к завершению торговой сессии 27 марта.

За день торгов на Уолл-стрит Dow Jones вырос на 1351,62 пункта (6,38%), до 22 552,17 пункта, S&P 500 вырос на 146,97 пункта (5,94%), до 2622,53 пункта, индекс Nasdaq вырос на 413,24 пункта (5,60%), до 7797,54 пункта.

За три дня индекс Dow Jones вырос примерно на 21% от минимального уровня ниже 20 000 пунктов, достигнутого в понедельник, 23 марта.

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