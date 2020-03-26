Пекин, , 23:14 — REGNUM О мерах по увеличению инвестиций в инфраструктуру общественного здравоохранения стран-участниц, наиболее сильно пострадавшим от охватившей мир пандемии вирусной пневмонии, объявил Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), сообщает 26 марта Синьхуа, ссылаясь на заявление руководства банка.

Сообщается, что в ближайшее время банк обнародует несколько вариантов финансирования, которое также будет распространено на сферу предприятий IT-сектора. Решение об этом принято вследствие проведенного специалистами банка анализа взаимосвязи между безопасностью здоровья и качеством инфраструктуры, который выявил ключевую роль последнего в предотвращении и противодействии эпидемиям.

Целью инвестиций АБИИ объявлено содействие экономической устойчивости и смягчение последствий вызванной вирусом кризиса системы здравоохранения.

Напомним, что крупнейшим акционером АБИИ является Китай (более 26% акций), вторым и третьим — Россия и Индия (соответственно 7,5% и 5,9%). Банк со штаб-квартирой в Пекине был основан в октябре 2014 года.