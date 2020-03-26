Москва, , 21:24 — REGNUM Глава крупнейшего российского банка — Сбербанка — Герман Греф заявил, что гражданам совершенно бессмысленно дробить свои вклады, чтобы доходы с них не облагались налогом, так как физические лица будут платить налоги после суммирования всех кладов. Об этом Греф заявил сегодня, 26 марта.

«Облагается ваш доход, получаемый по всем вашим вкладам. Не каждый вклад отдельно, а совокупность ваших вкладов, поэтому нет смысла дробить ваши вклады», — сказал Греф.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент России Владимир Путин обратился к гражданам России в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в России. Путин предложил ряд мер, которые могли бы поддержать российское общество и бизнес в период пандемии.

Одной из мер было введение 13-процентного налога на доходы физических лиц со вкладов и ценных бумаг, если общая сумма таких активов превышает 1 млн рублей. Речь идет исключительно о налогообложении дохода со вкладов, а не самих вкладов.

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