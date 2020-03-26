Екатеринбург, , 21:07 — REGNUM Рабочая группа по мониторингу финансово-экономической ситуации в сфере малого и среднего предпринимательства Свердловской области, созданная по поручению губернатора региона Евгения Куйвашева, начала работу на постоянной основе под председательством заместителя главы региона Олега Чемезова.

«По поручению губернатора мы должны организовать мониторинг финансово-экономической ситуации в сфере малого и среднего предпринимательства, оценить риски, связанные с коронавирусом и изменениями в экономике, потери, которые несут предприниматели, издержки, связанные с организацией удаленных рабочих мест, и предложить комплекс мер бюджетного, внебюджетного, организационного характера для того, чтобы сформировать площадку для нового старта нашего бизнеса. По сути, сейчас идет тестирование виртуальной экономики, мы пока не представляем, какие сектора восстановятся в прежнем виде, а какие начнут действовать по-новому, но должны быть готовы к различным сценариям», — сказал Олег Чемезов.

В настоящее время члены рабочей группы — представители федеральных и региональных органов власти, правозащитники, предприниматели, вносят свои предложения в список отраслей, которые находятся в зоне риска. В числе сфер, которые уже ощутили на себе негативное влияние распространения в мире коронавируса: туризм, общественное питание, услуги и развлечения, пассажирские перевозки, образование, конгрессно-выставочная деятельность и другие.

Также с учетом мнения представителей бизнеса и экспертных оценок формируется перечень конкретных мер поддержки.

«Предприниматели сейчас более всего озабочены тем, чтобы в условиях падения выручки не производить расходов и не нести издержки. Мало кто рассчитывает на прямое финансирование, в основном предлагают заморозить, отсрочить или отменить какие-то выплаты», — рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Артюх.

В числе мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса будут действовать налоговые, имущественные, административные. В частности, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил приостановить все выездные контрольные мероприятия со стороны региональных контрольно-надзорных органов.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин предложил компаниям малого и среднего бизнеса предоставить отсрочку по всем налогам за исключением НДС на ближайшие шесть месяцев, а для микропредприятий дать еще и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды.