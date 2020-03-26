, 20:51 — REGNUM Завод Volvo Group в Калуге приостанавливает производство с 13 по 30 апреля, сообщает 26 марта корреспондент ИА REGNUM по информации пресс-службы предприятия.

Завод Volvo Group Trucks в Калуге.



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«Принимая во внимание неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), необходимостью сохранения здоровья сотрудников, а также соблюдения ограничительных мер, рекомендованных правительством Российской Федерации, руководством Volvo Group было принято решение о временной приостановке работы завода по производству грузовых автомобилей Volvo в Калуге», — говорится в официальном пресс-релизе компании Volvo Group Trucks.

Напомним, ранее калужский завод ООО «ПСМА Рус Групп», выпускающий автомобили Peugeot, Citroen, Opel, объявил о временной остановке производства из-за нехватки компонентов, поставляемых европейскими автозаводами. Также из-за отсутствия компонентов из Европы, предприятия Volkswagen в России c 30 марта по 10 апреля 2020 года уходят в простой.