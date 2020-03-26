Йошкар-Ола, , 20:32 — REGNUM До настоящего момента в Марий Эл из-за падения спроса приостановил деятельность один хостел и гостиница, подведомственная минспорта республики, на 106 мест в совокупности. Об этом заявила министр молодежной политики, спорта и туризма Лидия Батюкова, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

По её словам, текущее падение бронирования по апрелю сейчас составляет 100%. Все восемь внутренних туроператоров функционируют в штатном режиме. В сфере туризма на территории региона работают 5 тыс. человек. Сейчас групповые туристические услуги в регионе не оказываются.

«Зарубежный отдых в этом году будет сокращен, это значит, что возможности внутреннего туризма растут, и вы должны быть готовы к нескольким вариантам развития событий помесячно. Если туризм будет открыт с 1 июня или с 1 июля, вы должны работать, понимая, что туристов необходимо привлекать», — распорядился глава республики Александр Евстифеев. Он подчеркнул, что необходимо сохранять взаимодействие с клиентами и рассказывать о существующих туристических программах.

Минэкономразвития региона поручено рассмотреть вопрос о мерах поддержки субъектов малого бизнеса, которые работают в туристической сфере.

Всего в регионе расположены 94 объекта коллективного размещения — это санатории, базы отдыха, гостиницы, хостелы. Общее количество койко-мест составляет около 6 тыс. единиц.

ИА REGNUM напоминает, в октябре 2019 года министр говорила о существовании в регионе 32 гостиниц, 6 хостелов, 18 баз отдыха, 8 туристических комплексов, 26 гостевых домов, 12 санаториев и оздоровительных комплексов — всего 102 средства размещения гостей. Планируется, что к 2021 году все средства размещения будут классифицированы и получат соответствующую уровню предоставляемых услуг сертификацию. Ранее из общего числа только 10 средств размещения были сертифицированы: 6 — с категорией «3 звезды», 1 — с категорией «2 звезды», 3 — «без звезд».

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