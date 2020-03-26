Париж, 26 марта 2020, 20:19 — REGNUM Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает резкого падения глобального спроса на нефть из-за пандемии коронавируса, 26 марта сообщает агентство Reuters.
Глава МЭА Фатих Бирол заявил, что мировой спрос на нефть может упасть на 20 миллионов баррелей в день или на 20% от общего спроса.
Бирол уточнил, что детальный прогноз МЭА по спросу на нефть в кризисной ситуации будет подготовлен в течение двух недель.
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