Париж, , 20:19 — REGNUM Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает резкого падения глобального спроса на нефть из-за пандемии коронавируса, 26 марта сообщает агентство Reuters.

Глава МЭА Фатих Бирол заявил, что мировой спрос на нефть может упасть на 20 миллионов баррелей в день или на 20% от общего спроса.

Бирол уточнил, что детальный прогноз МЭА по спросу на нефть в кризисной ситуации будет подготовлен в течение двух недель.

Читайте также: Фондовый рынок США растет, несмотря на коронавирус