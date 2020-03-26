Москва, , 20:09 — REGNUM «Справедливая Россия» на фоне коронавируса предложила освободить малый и средний бизнес от всех платежей, кроме НДС. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта, это следует из заявления, распространенного парламентской партией.

Один из пунктов заявления содержит требование об освобождении субъектов малого и среднего предпринимательства от всех налоговых и неналоговых платежей (за исключением НДС) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, во внебюджетные фонды.

Также предлагается освободить бизнес от арендных платежей в отношении имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на период действия пандемии и режима повышенной готовности на территории страны.

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