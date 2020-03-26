Саратов, , 20:09 — REGNUM Постановлением правительства Саратовской области от 26 марта на территории региона вводятся ограничительные мероприятия в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщили в правительстве области, с 27 марта запрещен доступ в плавательные бассейны и фитнес-центры, музеи и театры, аквапарки и зоосады, кинотеатры. Также приостанавливается предоставление соцуслуг, предусматривающих проведение спортивных, досуговых, экскурсионных мероприятий и групповых занятий. Юрлицам и предпринимателям рекомендовано осуществлять услуги общественного питания в помещениях не более 50 человек одновременно. Временно приостановят работу салоны красоты, стоматологические клиники (за исключением экстренной и неотложной помощи), СПА-салоны, солярии, бани, сауны.

С 28 марта по 5 апреля 2020 года приостановят работу рестораны кафе, буфеты, бары, столовые, закусочные и иные предприятия общепита, за исключением обслуживания на вынос. Ограничения не коснутся столовых, кафе и буфетов, осуществляющих организацию питания для работников предприятий. Приостановят работу объекты розничной торговли (кроме аптек, ветаптек, магазинов для животных).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области с 28 марта по 5 апреля в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции закрываются кафе, предприятия розничной торговли, общепита, бытовых услуг, спорта, торговые и развлекательные центры, а также стоматологии.

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