Тюмень, , 19:55 — REGNUM В Тюменской области с 28 марта по 5 апреля в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции закрываются кафе, предприятия розничной торговли, общепита, бытовых услуг, спорта, торговые и развлекательные центры, а также стоматологии. Об этом заявил 26 марта на пресс-конференции замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Моор.

Открытыми останутся аптеки, магазины, торгующие продовольствием и товарами первой необходимости. Бары, кафе и рестораны могут торговать едой с доставкой на дом. Разрешено работать общепиту на предприятиях.

Закрываются также санатории и стоматологии. Последние работают лишь в экстренных случаях сильной зубной боли.

Не рекомендуется посещать религиозные объекты — храмы, мечети и синагоги.

«Эти временные ограничения позволят сохранять ситуацию по распространению коронавируса в регионе под контролем», — подытожил Андрей Пантелеев.