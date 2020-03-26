Милан, Италия, , 19:38 — REGNUM В 2020 году из-за последствий пандемии коронавируса ВВП еврозоны снизится на 2%, с таким прогнозом выступили в четверг, 26 марта, аналитики Standart&Poor's.

В наибольшей степени пострадает Италия, ВВП страны по итогам года может снизиться на 2,6%, а также Испания (2,1%), полагают эксперты агентства.

Несколько менее значительным будет негативный эффект от последствий пандемии для экономик Германии (1,9% ВВП) и Франции (1,7%), отметили аналитики.

Прогноз может быть пересмотрен в сторону понижения — к примеру, если режим строгой изоляции будет введен во всей еврозоне на 4 месяца, это обойдется в 10% ВВП, добавили в Standart&Poor's.