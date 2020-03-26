Саратов, 26 марта 2020, 19:53 — REGNUM В Саратове продолжаются работы по реконструкции стадиона «Спартак». Предварительные работы планируется закончить до майских праздников, отметили в мэрии.
На спортивном объекте ведется демонтаж аварийной трибуны, разбираются бетонные конструкции, вывозятся обломки и мусор. При благоприятных условиях погоды на стадион прибудет тяжелая техника для окончательного демонтажа трибун.
В летний период на стадионе начнется устройство плоскостных сооружений — новых полей, об этом сообщили в городской администрации.
ИА REGNUM напоминает, что модернизация спортивного объекта в Саратове начата по инициативе и при поддержке Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.
В 2020 году начнутся восстановительные работы также на площадках стадиона «Торпедо».
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