Ярославль, , 19:11 — REGNUM В Ярославской области часть бюджетных расходов будет пересмотрена из-за коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. Меры по корректировке бюджета губернатор Дмитрий Миронов обсудил со своим заместителем и куратором регионального департамента финансов Ильей Баланиным. В частности, планируется отказаться от некоторых плановых закупок и ремонтов.

Правительство Ярославской области

«Нужно посмотреть, от каких затрат сейчас можно отказаться без ущерба для выполнения наших основных функций. Например, от плановых закупок транспортных средств, от проведения ремонтов административных зданий, от приобретения оборудования, которое не влияет на выполнение государственных функций. Все средства, которые сэкономим, необходимо направить на борьбу с распространением коронавируса, на исполнение социальных функций бюджета и на выполнение национальных проектов», — заявил Дмитрий Миронов.

Предполагается расширение программ льготного кредитования и реструктуризация ранее выданных кредитов малому и среднему бизнесу.

«Принято решение выделить из регионального бюджета 26 млн рублей с целью привлечения 64 млн рублей из федерального бюджета на докапитализацию Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области. Это будет способствовать выдаче большего количества льготных займов», — разъяснили в правительстве Ярославской области.

Также региональные власти обозначили, что органы местного самоуправления вправе сами принять решение по отсрочке арендных платежей в отношении муниципального имущества.

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