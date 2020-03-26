Йошкар-Ола, , 19:08 — REGNUM Из резервного фонда правительства Марий Эл будет выделено 23 млн рублей республиканскому министерству здравоохранения на профилактику, предупреждение и ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий документ подписал глава регион Александр Евстифеев.

В частности, эти средства направят на приобретение средств индивидуальной защиты для медработников республики: респираторов и защитных костюмов.

ИА REGNUM напоминает, до настоящего момента случаев коронавирусной инфекции в регионе не выявлено.

Всего в Приволжском федеральном округе число заразившихся новой коронавирусной инфекцией достигло 62 человек.