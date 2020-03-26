Саратов, , 19:16 — REGNUM Всего за прошедшие сутки с улиц Саратова вывезли более 4,5 тыс. кубометров снега, сообщили в администрации Саратова.

Организациями «Дорстрой» и «Служба благоустройства города» сегодня, 26 марта, осуществлялась уборка снега и наледи с городских улиц. Последствия снегопада ликвидировали 200 единиц техники, более 250 сотрудников муниципальных предприятий.

Минувшей ночью на расчистку улиц от снега выезжали 195 единиц спецтехники. Тротуары и дороги города обрабатывали средствами для борьбы с гололедицей. На эти цели израсходовано 52 тонны пескосоляной смеси и 8 тонн реагентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саратовские власти расчищают от снега и наледи городские улицы после обрушившегося снегопада. По данным мэрии Саратова, за сутки, 23 марта, с улиц города было вывезено более 4,7 тысяч кубометров снега.

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