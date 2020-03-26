Москва, , 19:14 — REGNUM Введение налога на доходы от вкладов размером от 1 млн рублей негативно скажется на российской экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 марта сообщил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

«Налог 13% на вклады суммой более 1 млн рублей может перечеркнуть все достижения монетарной политики РФ за последние 10 лет. Люди просто начнут забирать накопления из банков, и хранить наличные деньги дома под матрасом и массово переводить все в валюту», — сказал Манкевич.

По его словам, данная мера соответствует международной практике. Однако на данный момент её введение из-за вызванных распространением коронавируса проблем в экономике может только ухудшить ситуацию.

«Отток средств вкладчиков, снижение стабильности банковской системы, массовая покупка валюты и рост популярности сомнительных с точки зрения доходности населения продуктов таких как ИЖС, структурные продукты и кредитные ноты, а также новая волна финансовых пирамид и кредитных кооперативов — это только среднесрочные последствия данной меры», — заявил глава РАСПП.

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