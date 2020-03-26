Москва, , 18:56 — REGNUM Генеральная прокуратура России сократит до минимума проверки предпринимателей в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает 26 марта пресс-служба ведомства.

Как уточняется, сводный план проверок на 2020 год будет скорректирован прокуратурой «в связи с принимаемыми правительством мерами по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях пандемии».

Сообщается, что руководство ведомства дало распоряжение прокурорам минимизировать также все внеплановые проверки.

Напомним, ранее Федеральная налоговая служба России также объявила о приостановке проведения выездных проверок до 1 мая из-за ситуации с коронавирусом.

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