Москва, , 18:46 — REGNUM Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов ЛДПР поддерживает предложение «Справедливой России» о повышении размера вкладов, проценты с которых подлежат налогообложению. Об этом Нилов заявил корреспонденту ИА REGNUM 26 марта.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов подготовил обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой скорректировать решение и повысить до 1 млн 400 тыс. рублей сумму вкладов, с доходов на которые взимается налог. Он аргументировал предложение тем, что государство страхует вклады до 1,4 млн рублей, а также многочисленными обращениями пенсионеров. Глава профильного комитета Госдуме Нилов считает предложение разумным.

«Я поддерживаю это предложение, мы обсудим во фракции… В данном случае, конечно, повышение до 1,4 млн рублей — это разумное сопоставление», — заявил Нилов.

Парламентарий обратил внимание на стереотип, бытующий у пенсионеров, когда они в ущерб себе, в ущерб питанию, медикаментам копят деньги, откладывая «на похороны», как они говорят.

«Речь идет не о самых богатых людях, не о тех, кто незаконно обогатился, кто выводит активы за рубеж, кто выводит деньги за рубеж, это их не касается. Это касается как раз среднего класса и даже касается, действительно, пенсионеров, которые, например, продали квартиру, положили деньги на счёт», — рассуждает парламентарий.

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