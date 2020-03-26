Москва, , 18:47 — REGNUM Предложенный президентом России Владимиром Путиным налог в 13% на доходы от банковских вкладов размером свыше 1 млн рублей ежегодно принесёт в бюджет от 100 до 200 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 марта сообщил экономист Евгений Надоршин.

По его словам, доля вкладчиков с банковскими депозитами свыше 1 млн рублей составляет не более 1,5−2% от общего числа. Однако именно на такие вклады приходится около 53−54% всех денежных средств, которые аккумулированы на депозитах физических лиц в банковской системе России. Причём большинство граждан, которые имеют такие вклады, едва ли можно считать сверхбогатыми людьми.

«Среди них много людей, которые сберегли деньги, не взяв ипотеку, например. Их можно признать обеспеченными. Это люди, которые, например, копят на первый взнос сами. Отложили на «чёрный день» или, например, на образование детей. Это не 1% богачей, как могло показаться из выступления. Это те, кто формируют существенную часть долгосрочных сбережений, которые являются основой инвестиций в любой экономике. Вместо того чтобы тратить деньги, они сберегают деньги на будущее — лечение, образование, квартиру — и сберегли достаточную сумму. Вот о чем мы говорим», — сказал Надоршин.

Масштаб доходов государства от введения нового налога может быть сопоставим с существенной частью мер антикризисной поддержки, о которой объявило правительство РФ, на длинном горизонте, с запасом компенсируя недополученные доходы и возможные расходы регионов. Ведь данные средства будут поступать в бюджет ежегодно на протяжении многих лет.

Что касается влияния на рынок, то данная мера приведет к тому, что вкладчики с крупными депозитами начнут переводить средства в другие инструменты, поскольку ставки по депозитам совсем не привлекательны в нынешних условиях. Среди одного из таковых Надоршин назвал государственные облигации, доходность с которых сейчас снова выше, чем с банковских депозитов.

«Это может вызвать отток крупных депозитов из банков, потому что крупнейшие из банков не сопоставимы по надежности с федеральным бюджетом, плюс они предлагают более низкие ставки, а сейчас ещё с крупных депозитов нужно будет налог уплачивать. Сейчас для банков это не особо плохо. Но в среднесрочной перспективе это может повлиять на банковскую систему. Люди начнут закупать облигации или активнее вкладывать средства в недвижимость, валюту, выводить за границу», — отметил Надоршин.

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