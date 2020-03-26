Нью-Йорк, США, , 18:32 — REGNUM Резкий рост безработицы в США и масштабные потери экономики пока не сильно расстраивают Уолл-стрит — 26 марта американский фондовый рынок уверенно растет.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 990,51 пункта (4,67%), до 22 191,06 пункта, индекс S&P 500 вырос на 104,47 пункта (4,22%), до 2580,03 пункта, индекс Nasdaq вырос на 272,71 пункта (3,69%), до 7657,01 пункта.

Рост на Уолл-стрит не прекращается с момента одобрения Конгрессом США выделения из бюджета $2 трлн в связи с эпидемией коронавируса. До этого индексы рынка падали и установили несколько «антирекордов».

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