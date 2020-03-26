Бразилиа, 26 марта 2020, 18:25 — REGNUM Министерство здравоохранения Бразилии намерено потратить на борьбу с эпидемией коронавируса 10 млрд риалов ($2 млрд), 26 марта сообщает агентство Reuters.
Сообщается также, что правительство Бразилии намерено запросить помощи Всемирного банка для покрытия расходов в связи с эпидемией.
В настоящий момент в Бразилии подтверждены 2589 случаев COVID-19 и 61 смерть от коронавирусной инфекции.
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